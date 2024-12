La tutela delle identità culturali

di Paolo Di Grazia

Entrando in un negozio del centro alla ricerca di un regalino da fare, la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci si è imbattuta in alcune palle di Natale con dipinto Burlamacco. Ed è subito partita la segnalazione, perché Burlamacco è un marchio registrato e la Fondazione Carnevale ne detiene i diritti. Nessuno lo può utilizzare senza una specifica autorizzazione. Passi per un’attività sociale e benefica, è ovvio, ma le aziende che intendono sfruttare l’immagine di Burlamacco per scopi di lucro è giusto che riconoscano una percentuale alla Fondazione.