La scuola che cambia Come si diventa geometri al tempo dei videogiochi

Insieme a "Come è andata oggi a scuola?" e "Hai fatto i compiti)", "Non stare sempre ai videogiochi..." è forse una delle frasi che si inseguono più di frequente nella case, in famiglia, tra genitori e figli. Ma, adesso, anche i videogames possono diventare uno strumento della didattica. I futuri geometri, oggi studenti, si mettono infatti alla prova sul campo e danno vita a idee progettuali per il futuro del territorio utilizzando proprio uno fra i videogiochi più comuni e diffusi tra i ragazzi: “Minecraft“, in cui i giocatori devono raccogliere risorse e costruire strutture, respingendo anche le creature ostili. Un gioco che incoraggia l’intraprendenza e la creatività nei progetti di costruzione.

E proprio sfruttando il software “Minecraft_edu” è nato il progetto “Game Cat 2.0“, ideato dal collegio dei geometri della Provincia di Lucca che collaborano coi docenti della scuola secondaria media “Armando Sforzi” di Piano di Conca, dell’ Istituto Tecnico costruzioni ambiente territorio “Don Innocenzo Lazzeri“ di Pietrasanta e l’ufficio tecnico del Comune di Massarosa per promuovere un’attività finalizzata ad avvicinare le nuove generazioni alla professione attraverso i software più conosciuti dei videogames per ragazzi.

L’obiettivo è quello di incrementare competenze digitali, di introdurre il processo progettuale e di proporre l’analisi e la successiva realizzazione di una proposta di intervento che ascolti le esigenze concrete riscontrate nel territorio oggetto di analisi.

Per l’Istituto Cat di Pietrasanta, coinvolto con una classe terza, il progetto ha finalità di orientamento ed è valido per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (i cosiddetti Pcto); e prevede il rilievo topografico e il progetto di sistemazione, eseguito con software Autocad, di un appezzamento di terreno di proprietà del Comune di Massarosa, con momenti di partecipazione degli studenti delle due scuole.

Il progetto, pilota a livello nazione, è stato presentato alla palestra della scuola “A.Sforzi” di Piano di Conca, di fronte alle classi della scuola secondaria di primo grado, e sono intervenuti il dirigente dell’istituto comprensivo Massarosa 2 Anna Fausti; la sindaca del Comune di Massarosa, Simona Barsotti; l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Massarosa, Mario Navari; il vicesindaco e assessore all’urbanistica Damasco Rosi; l’assessore ai Lavori pubblici del Lucio Lucchesi. Presenti anche il consigliere nazionale del collegio dei geometri Pietro Lucchesi; il presidente provinciale di Lucca Diego Ragghianti; la consigliera provinciale e coordinatrice della commissione Orientamento e scuola Ilaria Bertola; i docenti e referenti del progetto Ilaria Garofani per l’istituto comprensivo Massarosa 2 e l’architetto Francesco Bettini per il Don Lazzeri.

Proprio oggi, dalle 8.20 alle 12.30, gli studenti del Don Lazzeri effettueranno un primo sopralluogo sul campo, adiacente alla scuola Sforzi. Saranno presenti anche anche gli alunni della scuola media per osservare i compagni durante l’attività, dalla misurazione alla valutazione complessiva dell’area. Poi, in classe, attraverso il software “Minecraft_edu” pianificheranno le costruzioni, con un gioco ma come veri professionisti.

Red.Viar.