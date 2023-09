La scomparsa di Suor Patrizia Lunedì la Messa per ricordarla

Ha destato cordoglio la notizia della scomparsa di suor Patrizia (Agostina Gianola), storica preside e insegnante dell’Istituto Suore Mantellate di Viareggio, avvenuta a Livorno, dove le Mantellate hanno un’altra sede. Aveva 84 anni, originaria del lago di Como, più di metà della sua vita l’aveva trascorsa nel convento di Viareggio, che per vocazione delle Mantellate, è sempre stato anche una scuola: materna, elementare, media e Istituto magistrale poi Psicopedagogico e recentemente anche un asilo nido, l’edificio di via San Francesco ha ospitato generazioni di bambini e adolescenti. Suor Patrizia era al timone da molti anni e svolgeva anche l’attività di insegnante di materie letterarie. Donna colta e aperta ai cambiamenti, disponibile a trasformare la missione pedagogica seguendo la domanda del territorio e le novità didattiche. I funerali si sono svolti a Livorno, ma lunedì alle 18 nella chiesa di Sant’Andrea si terrà una messa in suffragio.

C.S.