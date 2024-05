La scomparsa di Alice: "Vuoto incolmabile"

La scomparsa di Alice Ori, la 30enne portata via da un malore improvviso due giorni fa, ha messo in ginocchio la comunità di Camaiore, stroncata dal dolore e dallo sconcerto. La ragazza avrebbe dovuto sposarsi a settembre – le partecipazioni erano pronte – e da un paio di mesi aveva iniziato una nuova avventura lavorativa. Una vita in pieno trampolino di lancio, verso nuovi sogni e nuove esperienze, prima di quella terribile corsa in ambulanza verso l’ospedale.

"Che la tua musica ci accompagni per sempre e che le tue note risuonino nei nostri cuori. Ciao Alice", il ricordo commosso della Filarmonica Puccini di Camaiore, di cui è vicepresidente Daniele Spelta, il promesso sposo di Alice. Mentre l’immobiliare Barner, per cui la giovane aveva iniziato a lavorare da poco nella filiare di Pietrasanta, parla di un "vuoto incolmabile in questo ufficio. Un immenso abbraccio ai familiari e al compagno Daniele da tutti noi".

Al coro di condoglianze degli amici di una vita e di coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare sul proprio cammino questa ragazza gentile e alla mano si unisce pure l’istituto Chini di Lido di Camaiore, dove Alice aveva frequentato il corso linguistico prima di approdare all’università per studiare giurisprudenza. "Tutto l’istituto si unisce al dolore per la morte improvvisa della giovane avvocata camaiorese Alice Ori", il messaggio di vicinanza. E anche il sindaco Marcello Pierucci ha voluto testimoniare il proprio dolore, dicendosi "sconvolto dal lutto".

