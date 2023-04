La scomparsa del dottor Montone

Lido di Camaiore - ma anche il resto della Versilia - ha perso un personaggio carismatico, un professionista di grande prestigio: a 85 anni è scomparso il dottor Angelo Montone, medico dentista in pensione da alcuni anni, con un avviatissimo studio in via Gigliotti. Il decesso è avvenuto all’ospedale unico della Versilia. Fino a poco tempo fa, il dottor Montone conviveva con i piccoli

acciacchi dell’età: al rientro da una vacanza con la moglie Helga alle Canarie, non si è più sentito bene. la situazione è precipitata

negli ultimi giorni. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Cerageto, in Garfagnana, il paese d’origine della famiglia Montone. Alla moglie Helga, agli amatissimi nipoti Peter e Vitor e a tutti i parenti sono arrivati molti attestati al lutto.