La robotica in medicina. Evento con la prof Menciassi

La scienziata che sta cambiando il futuro della medicina con la robotica sarà presente domani a Villa Bertelli. Nell’ambito del programma promosso dalla Commissione pari opportunità, la professoressa Arianna Menciassi, docente di Bioingegneria e Robotica Biomedica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, su invito del sindaco Bruno Murzi, sarà protagonista dell’apertura della Giornata Internazionale della Donna alle 16.30 nel Giardino d’Inverno.

La professoressa Menciassi approfondirà i progressi della robotica applicata alla chirurgia e alla medicina, con un focus sulle tecnologie più avanzate, come i robot per ultrasuoni focalizzati, studiati per rendere possibile una chirurgia non invasiva, senza incisioni. "La sua presenza è per noi motivo di grande orgoglio - afferma il sindaco Bruno Murzi - è una scienziata di fama internazionale, il cui lavoro sta aprendo nuove strade nel campo della medicina e della robotica".

La professoressa Menciassi è una figura di riferimento a livello internazionale nel settore della robotica biomedica. Vice-Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna con delega alla ricerca dal 2019, è anche Coordinatrice del Dottorato in BioRobotica dal 2018 e guida l’area Surgical Robotics & Allied Technologies presso l’Istituto di BioRobotica. La sua attività scientifica ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti nel mondo: anche la Regione l’ha inserita tra le eccellenze emergenti del territorio.