"La Regione finanzi la Port Authority"

"I pescatori hanno tutte le ragioni del mondo a protestare: è una vita che sollecito l’Aurorità portuale affinché intervenga, e a quanto pare ci avevo visto giusto". Una presa di posizione chiara e netta quella presa dal sindaco Giorgio Del Ghingaro ieri mattina a margine della premiazione delle imprese alla sede della Camera di commercio. La levata di scudi dei pescatori, preoccupati per la loro incolumità, fa discutere e non poteva non emergere nell’ambito di un evento, come quello di ieri, legato a tutto tondo all’economia viareggina. "Do ragione ai pescatori – ha detto il primo cittadino – perché non si possono privare le famiglie dei propri mezzi di sussistenza. Questo succede, infatti, perché non si trovano soluzioni per far uscire i pescherecci. Quando anche negli anni passati chiedevo a più riprese l’intervento dell’Autorità portuale ero stato tacciato di essere polemico. I fatti invece mi hanno dato ragione".

Qualche secondo di pausa, poi Del Ghingaro affonda il colpo: "L’Autorità portuale è un ente che va eliminato e le competenze dovrebbero passare al Comune. Ritengo che non può essere un ente terzo ad occuparsi di questo settore fondamentale per la città di Viareggio. Comunque, se deve esserci, è bene anche che sia finanziato affinché sia nelle condizioni di piena operatività".

d.m.