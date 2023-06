La ragazza dal cuore d’oro In un libro la sua storia

"Il vescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti ci ha detto che l’attività di Antonella a favore del prossimo deve essere narrata perché la gente la deve conoscere per l’amore che aveva verso Dio e la Madonna". Rita Meccariello, madre di Antonella, porta avanti il ricordo della figlia e invita la popolazione domani quando alle 21 è prevista la celebrazione eucaristica nella chiesa di S. Rita all’ex campo di aviazione.

E’ la Messa che viene organizzata ogni l’anno l’11 giugno data del matrimonio di Antonella che lasciò la vita terrena prematuramente il 22 gennaio 2008 all’età di 35 anni. Antonella era molto impegnata a favore del prossimo, sia come dipendente della Croce Verde che a livello personale, e aiutava tutti coloro che soffrono.

La celebrazione eucaristica di domenica sarà celebrata da don Luigi e don Emanuele ed è dedicata quest’anno alla santità di tutti i sacerdoti del mondo secondo quelli che erano i desideri di Antonella che ha lasciato a Viareggio un grandissimo ricordo. Alla Messa parteciperà anche una delegazione della Croce Verde di Viareggio con la bandiera ufficiale. Sarà l’occasione per svelare una delle grazie che una donna di Viareggio ha ricevuto dopo aver pregato Antonella.

Intanto è arrivata la notizia che quanto fatto da Antonella e le grazie distribuite faranno parte di un libro che uno scrittore torinese sta preparando. L’autore è stato colpito dalla storia della giovane donna viareggina, "una ragazza della porta accanto molto devota e piena di Misericordia". Sempre domenica saranno consegnati in un cambio di un’offerta libera dei ceri con la scritta "Antonella è vissuta nella Luce di Cristo".

La cifra raccolta verrà devoluta alla Casa famiglia di don Luigi in via Pascoli a Viareggio. E c’è molta attesa per la presenza durante la cerimonia della statua della Madonna Pellegrina. La statua molto venerata si trova nella chiesa di S.Jacopo a Livorno vicino all’Accademia Navale e viene trasportata in molte zone della Toscana perché oggetto di devozione. Come quella che provava verso di lei Antonella. "Ho trovato in un vecchio diario degli scritti di mia figlia – spiega Rita Meccariello – in lei diceva che la sua vera mamma era la Madonna anche se il legame fra noi era fortissimo".

red.viar.