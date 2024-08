La pulizia della Fossa. Alghe infestanti nel canale. Interviene il Consorzio

La presenza delle alghe nella Fossa dell’Abate continua a preoccupare i balneari. Ma ora il Consorzio di Bonifica annuncia un intervento risolutivo. "Sarà un nuovo intervento di rimozione delle alghe dalla foce fino all’Aurelia – spiega il presidente dell’ente Ismaele Ridolfi –: verrà realizzato attraverso un piccolo escavatore da montare su un pontone galleggiante da calare all’interno del canale. Abbiamo individuato e incaricato la ditta che effettuerà i lavori". Il presidente fa il punto sulla situazione della Fossa dopo la proliferazione delle alghe richiede un intervento di pulizia, come sollecitato anche dal territorio e in particolare dagli operatori del settore turistico. "Proprio per questo bisogna specificare che si tratta di un intervento ambientale che rientrerebbe fra le competenze dei Comuni e non fra quelle del Consorzio, che, com’è noto, invece si occupa di regimazione idraulica. Lo facciamo, però, per spirito di collaborazione con i Comuni e nell’interesse delle comunità locali".

Tempi e dettagli. "L’operazione prevede la presenza di un pontone galleggiante da calare all’interno del canale con sopra un piccolo escavatore. Non trattandosi di somma urgenza, inoltre, i tempi amministrativi e tecnici necessari a individuare una ditta e ad appaltare i lavori sono stati rispettati. L’affidamento è stato firmato e la ditta può iniziare ad aprire il cantiere, visto che si è già accordata con il Comune sugli scarrabili necessari. Servirà però un divieto di sosta dal comune di Viareggio nel punto in cui viene parcheggiato il camion per calare il pontone; attendiamo quindi l’autorizzazione che siamo certi arriverà in tempi brevi".