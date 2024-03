La proposta di Carlo Carli: "Il suo studio diventi museo"

I funerali di Giuliano Vangi si terranno oggi alle 15 nella cattedrale di Pesaro. In molti partiranno anche dalla Versilia alla volta della città in cui l’artista aveva vissuto per stare accanto all’adorata moglie Graziella, da cui aveva avuto i figli Marco e Dario. Chi non potrà andare lo ricorda comunque con enorme affetto e riconoscenza. Come l’onorevole, nonché artista ed ex sottosegretario al ministero dei beni e delle attività culturali, Carlo Carli, il quale lancia la proposta di un museo intitolato a Vangi. "Chiedo che le istituzioni, dal ministro della cultura al presidente della Regione fino al sindaco di Pietrasanta – scrive – in accordo con la famiglia istituiscano un Museo Vangi a Pietrasanta. Il suo laboratorio di Pietrasanta, bellissima struttrura, come prevede il Codice dei beni culturali rappresenta un bene di grande valore storico e artistico e potrebbe, pertanto, diventare la sede del museo. Rappresenterebbe un’eccellente ricchezza culturale e artistica per la città e la Versilia. Magari nella prospettiva di costituire un unico sistema museale che comprenda il Museo dei bozzetti, il Museo Mitoraj e il Museo Vangi".

Vangi, tra l’altro, era cittadino onorario di Pietrasanta dal 2011, come ricorda il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti. "Una persona riservata – spiega – che ha dato prova di grande affetto, artistico e umano per Pietrasanta. Legame lo portò portato a donare al Museo dei bozzetti quattro gessi, uno dei quali, ’Concordia’, esposto all’Europarlamento di Bruxelles, lo scorso anno e, a febbraio, a Courmayeur nell’ambito dei 40 anni del museo. Nel 2020, durante l’emergenza sanitaria, offrì un’opera per l’asta benefica a favore del Versilia. Il nostro rammarico è non essere riusciti ad accogliere una delle sue creazioni all’interno del Parco internazionale della scultura contemporanea. Sarebbe molto bello, insieme ai suoi eredi, portare a compimento questo intento".

Cordoglio anche da parte del sindaco di Stazzema Maurizio Verona: "La sua opera per i Martiri di Sant’Anna, ospitata in via definitiva dal 2022, coglie un aspetto poco sottolineato della strage: il dramma degli uomini nascosti nei boschi per il timore di un rastrellamento e che tornati in paese trovarono le loro famiglie devastate". Opera che fece durante il mandato dell’allora sindaco Michele Silicani, che ricorda le migliaia di visitatori e la commozione suscitata dall’opera. Infine il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini: "Ci ha lasciato una una preziosa testimonianza: la Cappella, progettata con l’architetto Mario Botta e realizzata per la famiglia D’Angiolo, nel cimitero de La Cappella di Azzano".