La Prima Estate "extra" Tutti pazzi per Lana Del Rey

Ultimi rintocchi del conto alla rovescia per l’attesissimo spettacolo di Lana Del Rey a Bussoladomani: la rassegna musicale "La Prima Estate", firmata da D’Alessandro e Galli, torna ad animare Lido di Camaiore con una serata speciale, inserita in corsa nel programma del festival dopo i grandi successi riscossi nei primi due fine settimana che hanno portato decine di migliaia di persone nel parco a due passi dal mare. La data è stata svelata solo pochi giorni fa, ma è bastato l’annuncio a spingere migliaia di appassionati e fan da tutta Italia a cercare di accaparrarsi il biglietto per l’ennesima esclusiva fatta registrare dalla rassegna.

Quella di Lido di Camaiore sarà infatti l’unica esibizione italiana per la stella del firmamento musicale internazionale: Lana Del Rey torna in Italia per la prima volta dopo cinque anni e lo fa sul palco di Bussoladomani. "Amo l’Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari Paesi prima del mio show a Hyde Park a Londra del 9 luglio – ha detto l’artista a ridosso dell’annuncio della sua esibizione lidese –; non vedo l’ora di vedervi tutti".

Un altro nome di spicco, dunque, per "La Prima Estate", che va a sommarsi a dei veri e propri mostri sacri nei rispettivi generi come Nas, re della scena rap statunitense anni Novanta, o i Jamiroquai, altra esclusiva italiana del festival, capaci di richiamare oltre 20mila persone per la data clou del secondo fine settimana.

Lana Del Rey torna in Italia, dunque, a cinque anni dall’ultimo esibizione. E portare in Versilia una cantautrice del calibro della 38enne statunitense è già un bel biglietto da visita: nove album pubblicati, 16 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, cinque candidature ottenute ai Grammy Award tra il 2014 e il 2020, due premi Mtv Europe Music Award e pure una nomination ai Golden Globes per la canzone di "Big Eyes" di Tim Burton, Lana Del Rey è una delle artiste più seguite al mondo. Stasera, non sarà la sola a esibirsi.

Ieri è stata annunciata la line up di giornata: per la prima volta, tutte le protagoniste saranno di genere femminile. Oltre a Lana Del Rey, sul palco saliranno la cantante italiana di origini palestinesi Laila Al Habash, 25 anni, salita alla ribalta nel 2019 quando ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo "Come quella volta", e Maria Antonietta, cantautrice italiana attiva nel panorama musicale da oltre 15 anni e che nel corso della sua carriera ha pubblicato, fin qui, cinque album in studio e un Ep.

