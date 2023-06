La Piccola Atene in fermento Apre la mostra di Bernard Bezzina

PIETRASANTA

Arte internazionale, tradizioni e incontri letterari: sarà un ricco weekend a Pietrasanta. Domani e domenica a Fiumetto, in Piazza D’Annunzio, stand aperti dalle 10 alle 23 per “Arti e Sapori”, la mostra mercato dedicata all’artigianato, opere dell’ingegno e arredi organizzata da Country Eventi. Domani alle 11 sarà inaugurata la mostra dell’estate: l’artista francese Bernard Bezzina con “Fragilità” accompagnerà i visitatori alla scoperta del legame fra la potenza della creatività e la vulnerabilità del tempo. Alle 21,15 il Festival organistico “Città di Pietrasanta” nel Duomo di San Martino con il Maestro Juan Paradell Solé, organista della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” in Vaticano, che suona nelle celebrazioni officiate da Papa Francesco