La passeggiata fino alla scuola ebraica e il lavoro della Crea con i disabili

Il comune di Viareggio ha organizzato incontri con la Comunità Ebraica, l’Anpi di Viareggio e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca. Ieri pomeriggio alla Gamc il direttore Paolo Mieli (nella foto) insieme a Leonardo Colombati ha condotto l’incontro "Letteratura e memoria" ospitato alla Gamc. Stamani alle 10 si terrà la “Passeggiata della memoria” con partenza dalla Passerella Luciana Pacifici ed arrivo alla scuola ebraica. Domani alle 10 al Liceo classico Carducci la proiezione del film "Per un nuovo domani" con interventi dei professori Del Bianco e Bucciarelli. Alle 17 in biblioteca la presentazione del libro "L’ultimo viaggio. Il dottor Korczake i suoi bambini" a cura di Mimma Bondioli dell’Anpi. La cooperativa sociale C.RE.A. organizza martedì alle 17,30 al Capannone di via Virgilio 222 un incontro pubblico su “disabili, rom e sinti tra soppressione ed emarginazione”. A Massarosa domani alle 17.30 in municipio: letture e musica con Patrizia Lazzarini (attrice) e Giampiero Pierini (flautista) e a seguire proiezione del video a cura di Gabriella Paolini, presidente Anpi Massarosa. Sarà poi la volta di Silvia Barsotti, consigliera delegata alla memoria storica, e di Paolo Molco consigliere della comunita ebraica di Pisa e del direttore Isrec Lucca Jonathan Pieri.