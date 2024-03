La medicina d’eccellenza. Premio al medico Canale

E’ stata tradita dall’emozione in paio di occasioni, la cardiologa Maria Laura Canale, promotrice della Carioncologia all’ospedale Versilia, durante l’intervento che, nella sala del consiglio comunale, ha preceduto la consegna della pergamena istituzionale e dell’opera in ceramica realizzata, per lei, dall’artista Sonia Giorgi. A presentare la dottoressa Canale, romana di origine ma ormai pietrasantina di adozione, è stato il collega e consigliere comunale Daniele Taccola che ha promosso l’iniziativa subito accolta dal vicesindaco Francesca Bresciani, presente alla cerimonia insieme alla presidente del consiglio Paola Brizzolari e a Lora Santini, presidente della commissione consiliare sociale. "Circa 15 anni fa – ricorda la dottoressa Canale – abbiamo creato un ambulatorio di Cardioncologia che, in Toscana, non esisteva e anche a livello nazionale se ne contavano pochissimi. Questo ambulatorio è cresciuto, ha accolto migliaia di pazienti, si è aperto anche all’Ematologia ed è diventato un modello organizzativo: con orgoglio posso dire che è stato sviluppato in collaborazione con l’università Bocconi di Milano e copiato da molte realità".