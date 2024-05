La maestra Luisa compie 100 anni

E’ l’indimenticata insegnante di generazioni di versiliesi. Oggi raggiunge il lusinghiero traguardo dei 100 anni la maestra Luisa Franceschelli Greco, madre del compianto Piero Greco, di Pontestazzemese. Molto conosciuta ed apprezzata per serietà e competenza, ha svolto una lunga carriera di educatrice per generazioni di allievi nei paesi del comune di Stazzema (è nata infatti proprio a Palagnana) per poi passare a scuole del comune di Seravezza e concludere l’attività a Forte dei Marmi dove è rimasta in cattedra per molti anni, dal 1970 al 1990 prima di ritirarsi in pensione. Insegnante di tempi lontanissimi, oggi ricorda spesso la sua gioventù, quando raggiungeva le scuole a piedi o con mezzi di fortuna su per i monti: erano i tempi in cui i maestri di scuola sostenevano sacrifici per andare al lavoro e la maedstra Luisa arrivava anche a dorso di mulo. Di molti ex alunni ricorda ancora in modo lucido nomi, atttudini ed aneddoti. Donna dal carattere energico, ha superato anche la scomparsa del figlio Pietro nel 2020 all’età di 73 anni, personaggio conosciutissimo a Seravezza per essere stato fondatore e presidente della Pallavolo Versilia.

Da tempo Luisa Franceschelli vive in serenità nella sua casa di Pontestazzemese accudita dal nipote e dalla nuora con la collaborazione di una persona speciale Camelia e delle amiche del paese. Oggi sarà festeggiata anche dalla comunità intera dello stazzemese che ha letteralmente adottato nona Luisa, circondata con affetto da parenti ed amici, alla gradita presenza del sindaco di Stazzema Maurizio Verona che le porterà l’omaggio dei suoi concittadini.