La giunta Murzi rilancia la Fiera. E taglia il costo del suolo pubblico

In vista della Fiera di San Francescoa Vittoria Apuana in calendario per il 6 ottobre l’amministrazione comunale ha deciso di ridurre del 50% il prezzo del costo per l’occupazione del suolo pubblico nella Fiera. L’assessore al commercio Massimo Lucchesi spiega: "La volontà è rilanciaere la fiera iniziando a favorire la partecipazione degli operatori commerciali. La misura che adotteremo è un modo per verificare se la riduzione di adesioni degli operatori negli anni è attribuibile al costo elevato per l’occupazione del suolo pubblico e dello scrso volume di affari dovuto alla scarsa affluenza dei cittadini". Per questo motico è stato dimezzato il costo del palteatico per un posteggio di mt 9 x 4 il costo è di euro 62,50 per l’intero giorno della fiera. Per informazioni sulla spunta si ouò contattare telefonicamente l’ufficio Suap e Commercio allo 0584.280269.