La comunità che rinasce Inaugurato parco pubblico Sarà a misura di famiglie

È stato inaugurato ieri il nuovo oratorio della Chiesa del Santo Spirito di Lido di Camaiore, dedicato al beato Carlo Acutis la cui madre era presente al taglio del nastro. Un intervento e un investimento importanti, che hanno interessato l’ampio terreno che il Comune ha donato in concessione all’oratorio adibendolo a parco pubblico. I lavori sono stati realizzati grazie alla sinergia tra l’oratorio (organizzatosi in associazione) e il Comune. Il primo intervento è stato quello di bonifica dell’area, inizialmente inagibile, dalla vegetazione esistente: sono stati abbattuti alberi datati e pericolanti, sostituendoli con piantumazioni nuove che, negli anni, svolgeranno sempre di più il loro lavoro di ombreggiatura e rinfresco.

A seguire, il parco si è arricchito con la realizzazione di un nuovo campo da basket (realizzato con pavimentazione con fondo plastico drenante, perfetto per l’attività all’aperto), un campo da pickeball e uno da calcetto (in sostituzione della precedente pista da bocce, non più agibile) e una zona aggregativa e ricreativa, con panchine e ombreggianti, per permettere la fruizione dell’area anche ai più anziani. Alle due entrate (sud e nord), il Comune ha poi installato due cancelli, che saranno gestiti dai volontari dell’oratorio per l’apertura della zona negli orari definiti.

L’oratorio Carlo Acutis svolge importanti importanti attività sociali per tutta la comunità: dai corsi di lingua italiana per stranieri a giornate di attività ludico-sportive per ragazzi con disabilità, dal doposcuola per i bambini delle elementari a giornate dedicate alla terza età. Oggi nasce una nuova, ampia e moderna zona di aggregazione, totalmente a disposizione della collettività lidese.