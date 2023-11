La ciclovia Tirrenica. Ok allo studio di fattibilità nel tratto mare-ospedale

Approvato dalla giunta lo studio di fattibilità del tratto lidese della ciclovia Tirrenica che correrà da via Astoria alla Fossa dell’Abate. Congiungendo di fatto l’ospedale Versilia al mare, riconnettendosi pertanto con le piste ciclabili già esistenti fronte mare. Il tratto fa parte di un progetto nazionale che va da Roma a Ventimiglia. La Toscana co finanzierà con i Comuni la realizzazione del progetto di cui Viareggio è capofila in Versilia. Per quanto riguarda il tratto lidese della ciclovia Tirenica il costo complessivo, stanziato nel piano degli investimenti, ammonta a 800.000 euro di cui il 20% a carico delle casse comunali e il resto a carico della Regione.

Il progetto per il nostro territorio è stato redatto dal giovane ingegnere Lorenzo Della Vedova. La Regione ha firmato un accordo di collaborazione per la progettazione e la conclusione del ‘definitivo’ appunto con Viareggio: la Toscana è il soggetto attuatore.

Lo studio di fattibilità approvato rappresenta un passo importante nell’attuazione di quel futuro disegno di mobilità ciclabile che, in piccolo, Camaiore sta portando avanti anche con la pista su via Gasperini che dovrà unirsi agli altri tronconi presenti sul territorio per congiungere mare ed entroterra. A questo proposito i cittadini evidenziano che la segnaletica orizzontale dei 30 chilometri orari lungo il tratto tra capoluogo e Lido è oramai ‘svanita’. Pertanto in pochi rispettano tale limite.

Isabella Piaceri