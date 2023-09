La carica dei tremila. Arriva FrancigenAmica

Oltre 2.500 iscritti e 250 cani si daranno appunamentio domattina per l’ottava edizione di "FrancigenAmica", l’appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’antica via dei Pellegrini. L’evento, organizzato da "Sei Versilia Aps", si snoda sui percorsi collinari del territorio Camaiorese. Tre itinerari da 5, 12 e 22 chilometri che quest’anno sono stati totalmente innovati... ma che rimangono comunque decisamente panoramici.

La partenza e l’arrivo sono fissati in centro storico, in piazza XXIX Maggio dove è stato allestito il villaggio di "FrancigenAmica" con infopoint, stand dei partner dell’iniziativa, degustazione di prodotti locali e tante attività per grandi e piccini, come la visita gratuita del Civico Museo Archeologico, l’Area Bimbi con attività e giochi a cura di Versilia Bimbi.

"La FrancigenAmica è l’iniziativa perfetta per una giornata diversa a contatto con la natura e la cultura – commenta il sindaco Marcello Pierucci –, per scoprire l’eredità storica che ci è stata lasciata lungo quella tratta, conosciuta in tutto il mondo, che rappresentava la principale via di comunicazione del mondo antico".

La manifestazione sarà aperta, come da tradizione, anche agli amici a quattro zampe: sono circa 250 i cani iscritti alla "FranciDog" che si incammineranno lungo i percorsi insieme ai loro padroni. All’arrivo per loro tante attività proposte dagli esperti cinofili di "Friendly Dog". L’evento è patrocinato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, dal Comune e dalla Regione. "La FrancigenAmica è un’iniziativa a tutto tondo dentro la Camaiore più affascinante e suggestiva – aggiunge l’assessora alla cultura Claudia Larini – quella del passato e della tradizione".