La carica dei 60 giurati. Tra artisti e imprenditori. C’è anche un "Pulitzer"

A conclusione del Carnevale la Fondazione ha svelato i nomi dei sessanta giurati chiamati a valutare carri e mascherate. Non sappiamo chi ha votato come, né quando. Comunque della commissione fanno parte la soprintendente alle Belle Arti Angela Acordon; la giornalista, ghostwriter Sabrina Ambrogi; l’amministratore delegato del Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana Pietro Angelini; il dirigente ufficio tutela beni storico artistici Valentino Anselmi; il fondatore e presidente di Cultura Italiae Alberto Angelo; il direttore British School John Ayers; il direttore relazioni esterne del gruppo cartario Sofidel Lorenzo Azzi, il direttore comunicazione Ferrero Guido Bajo Macario. E ancora l’ingegnere, specializzato in informatica Francesco Barcherini; la docente ordinaria di Storia e Politica degli Stati Uniti d’America Raffaella Baritono; il dottore di ricerca in filosofia, docente storia e filosofia Matteo Bensi; la studentessa universitaria Matilde Basi; l’esperto di archiviazione e digitalizzazione della Soprintendenza Lucca e Massa Carrara Andrea Briganti; il responsabile eventi e sponsorizzazioni Ferrero Group Massimo Castiglia; il dottorando del Sant’Anna Luigi Luigi Cernigliaro; l’avvocato e componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio per il Diritto della Famiglia di Pisa Edoardo Cerri; lo studende Suqi Chen; la direttrice responsabile di Toscana Tascabile Eventi Gloria Chiarini; lo studente del Sant’Anna Raffaele Antonio Citarella, la studentessa di medicina Camilla Corino; il direttore operativo di Toscana Post Giacomo Cucini. Proseguendo in ordine alfabetico, lo studene di medicina Maurilio Menduni De Rossi; il rappresentante italiano presso l’Oecd Alberto Di Minin; la stilista e ballerina Rochelle Fabb, l’editrice Francesca Fazzi, lo storico dell’arte Luigi Ficacci; il Ceo di Lab11 Giulia Maria Garcea, l’ad di La7 Marco Ghigliani e il direttore di Videonews Carlo Gorla; l’artista Massimo Iannone; l’avvocato Michele Lai; la fashion designer e costumista Elisa Laclé, l’architetto Salvatore Lentini, il corrispondente del New York Post e premio Pulitzer Neil Macfarquhar; il dirigente della Fondazione Crl Massimo Marsili, lo studente del Sant’Anna Giuseppe Melis; l’artista Renato Missaglia; il direttore del Museo di Sant’Anna Michele Morabito; l’imprenditore Telesfero Morsani; il giornalista Fabrizio Moschini; lo studente Pietro Maria Niccolini; il professoressa associata Ingegneria Civile e Architettura università di Pavia Olipia Niglio; la giornalista Irene Panzani; lo studente con lode al Sant’Anna Giovanni Papi; l’artista Gianluca Pergreffi; lo studente Pietro Pianini; il Junior Consultant di ’Jebe’ Andrea Giele Piselli; il filmaker Iacopo Ricciotti; il professore ordinario di Storia contemporanea Università della Tuscia Maurizio Ridolfi; l’artista Sandra Rigali; l’ex governatore della Toscana Enrico Rossi; lo psichiatra Santo Rullo; il giornalista Antonio Sanfrancesco; la stilista Regina Schrecker; l’ingegnere Serena Secchi; l’imprenditore Stefano Seletti; l’inviata del Corriere della Sera Elvira Serra; l’economista Maria Settembre ; il professore ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi dell’Università di Firenze Luca Toschi e infine l’ex dirigente e ispettrice del Ministero dell’educazione francese e Brigitte Trocmé.