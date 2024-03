Juniores Brillano il Capezzano e il Lido

VIAREGGIO

Nazionale. Il Seravezza Pozzi cade 2-0 a Cenaia. Classifica: Tau Calcio 47; Livorno 45; Montevarchi 41; Sangiovannese 40; San Dontato Tavernelle 31; Fezzanese 29; Città di Pontedera 27; Mobilieri Ponsacco 26; Canaia 22; Poggibonsi 20; Figline 18; Seravezza Pozzi 16; Certaldo e Ghivibiorgo 6.

Regionale. Il Forte dei Marmi 2015 passa indenne anche l’ostacolo Atletico Lucca. Carlo Mosti ha segno nell’1-1 finale. "Non abbiamo concretizzato quanto creato", commenta Lorenzo Cortopasi. Il Capezzano Pianore piega 5-3 l’Academy Porcari con le doppiette di Gazzoli e Ratti e il singolo di Lampitelli. "Bella prestazione" sottolinea Gianluca Di Cola. Fondamentale il 3-2 del Lido di Camaiore sul Pescia. Tartarelli, Ceresini e Santucci a segno. "Successo necessario che ci mantiene in lotta per la salvezza", puntualizza Daniele Del Chiaro. Colpo di coda del Camiore che batte 4-3 il Quarrata. Protagonista assoluto Maini, che realizza una tripletta, ma c’è gloria anche per Giannotti. "I ragazzi stanno dimostrando voglia in queste ultime settimane", dice Luca Lazzarini. Classifica: Forte dei Marmi 2015 45; Lampo Meridien 42; Atletito Lucca 40; Capezzano Pianore 36; Quarrata 35; Montecatini, Folgor Marlia e Capostrada 34; Don Bosco Fossone 31; Larcianese, Academy Porcari e Casalguidi 27; Lido si Camaiore 25; Camaiore 9; Pescia 8.

Provinciale Girone Massa. Finisce 1-1 fra Massarosa e Lunigiana Pontremolese. Cappè illude. "Siamo amareggiati – confessa Daniele Maiolani – perché meritavamo il successo. Abbiamo colpito anche due pali e negli ultimi 10’ siamo anche rimasti in nove". Un buon Blues Pietrasanta fa paura alla Massese, ma cade 3-2. Il centro di Puccetti ed una autorete a favore arrivano troppo tardi. "Meritavamo il pari" assicura Paolo Bianchi. Crolla 4-0 lo Stiava conto la Villafranchese. Il Viareggio vince senza giocare contro il Fosdionovo. Classifica: Massese 44; Viareggio 41; Massarosa e Lunigiana Pontremolese 40; Montigonoso 35; Serricciolo 28; Romagnano 26; Blues Pietrassanta e Atletivo Lucca 22; Stiava 3 Ricortola 21; Villafranchese 13; Fosdionovo e Tirrenia 3.

Provinciale Girone Lucca. Il Pietrasanta batte 1-0 il Vorno, a segno Cacioppo, e si avvicina al titolo. Partita nervosa e combattuta, ma che la capolista ha meritato di vincere. Classifica: Pietrsanta 49; Valle Ottavo 44; Castelnuovo Garfagnana 43; Ponte Origini 39; Forcoli 35; Vorno 32; Pecciolese e Pionsacco 28; Pieve Fosciana 24; Folgore Segromigno 18; San Frediano 16; Cstegiorentino 13; San Macario e Barga 10; Polo Lucchese 7.

Sergio Iacopetti