Viareggio, 30 luglio 2019 - Una spiaggia che balla per Jovanotti. Giornata da ricordare quella di Viareggio per la tappa toscana del Jova Beach Party, la grande festa che Lorenzo Jovanotti ha ideato quest'estate nelle principali località balneari italiane. A Viareggio sono due le date: oltre a quella del 30 luglio c'è quella di sabato 31 agosto.

In questo primo atto la festa è cominciata fin dalla mattina, ma il concerto vero e proprio si è svolto a sera, dopo una giornata che i quarantamila che avevano acquistato i preziosi biglietti hanno passato ballando e cantando. Nel pomeriggio uno degli eventi clou: Jovanotti, come ha fatto in tutte le altre tappe, ha unito civilmente una coppia.

In questo caso una coppia di Mondovì, Irene e Giorgio, estratti a sorte nei mesi scorsi tra le coppie che avevano fatto richiesta. Oltre al matrimonio, uno show continuo di musica, mentre in "platea", ovvero sulla spiaggia, qualcuno ha steso gli asciugamani e si è rilassato in attesa della grande serata. Regolare, durante la giornata, l'afflusso sulla spiaggia del Muraglione, dopo le polemiche per l'installazione di troppe transenne, cosa che non era piaciuta a Jovanotti e al suo gruppo di lavoro.

E alla fine una parte delle transenne è stata tolta. I cancelli sono stati aperti alle 14, mentre intorno alle 16 Jovanotti ha fatto la sua prima comparsa sul palco. Cappello da pirata, camicia bianca e nera, Jovanotti ha cantato alcuni dei suoi successi. Poi la festa serale.

© Riproduzione riservata