Installati altri 100 cestini anti abbandono

Altri 100 cestini anti abbandono sono stati acquistati dall’amministrazione comunale e, in buona parte, già posizionati sul lungomare, a Valdicastello Carducci e nelle zone limitrofe al centro storico di Pietrasanta.

Dotati di posacenere per la raccolta dei mozziconi, sono stati pensati con un’apertura di dimensioni ridotte, proprio per evitare l’inserimento indiscriminato dei sacchi di spazzatura domestica, in “deroga” al calendario di ritiro porta a porta e creando, così, delle “mini discariche”. I nuovi cestini sono stati installati sia in sostituzione di altri, ormai malandati, sia per incrementare la dotazione di arredo urbano, dove mancanti: nelle prossime settimane proseguirà l’installazione sul territorio, anche in base alle segnalazioni di necessità pervenute e opportunamente verificate. In sostanza i cestini potranno così permettere una più attenta pulizia del territorio arginando i possibili comportamenti incivili.

L’iniziativa è a cura degli assessorati all’ambiente e ai lavori pubblici, i cui titolari, Tatiana Gliori e Matteo Marcucci, raccomandano a cittadini e visitatori un uso corretto dei cestini, per dare tutti un piccolo ma fondamentale contributo di civiltà al mantenimento del decoro urbano e della salubrità dei luoghi che si frequentano. Non mancheranno comunque controlli costanti affinchè ci sia un comportamento corretto da parte di tutti