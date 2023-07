Inizia il Periodo a Rischio Incendi Boschivi in Toscana, Ecco Come Prevenire In Toscana scatta oggi il periodo a rischio incendi boschivi fino al 31 agosto. Divieto di accensione di fuochi e abbruciamento, salvo in aree attrezzate. In caso di incendio, chiamare 800 425 425 o 115. Sistema di previsione del rischio incendi boschivi con l'indice canadese FWI.