Infopoint Ersu. Arrivano i kit per 8mila famiglie

Circa 8mila famiglie, pari a un terzo della popolazione, sono pronte a prendere pacificamente d’assalto gli infopoint che Ersu allestirà sul territorio dal 2 al 30 aprile per distribuire gratuitamente la fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta. Si tratta della terza esperienza della cosiddetta rivoluzione dei rifiuti che ha mandato in pensione il vecchio metodo one-to-one (un sacchetto fornito per ogni sacchetto conferito). Nel 2022 la corsa all’approvigionamento aveva riguardato 9.600 famiglie, poi diventate oltre 12mila dopo che si è messo in pari anche chi aveva finito la fornitura più tardi fino agli stagionali che aprono la casa a primavera inoltrata. L’anno scorso si passò invece da 7.700 mila a 12mila famiglie e quest’anno più o meno la cifra sarà simile. Ogni singolo kit (i nuclei con sei persone ne riceveranno due) è composto da 80 sacchi per il multimateriale, 80 Rur, 200 organico e 50 carta, più un kit d’emergenza (per una volta sola) con 20 sacchi Rur, 20 multimateriale, 20 organico e 10 carta.

Ecco la lista degli infopoint: Fiumetto (piazza D’Annunzio) da lunedì a mercoledì ore 8-13 e sabato 14-19, Pietrasanta (ex Lucchesi) da lunedì a venerdì 8-13, Pietrasanta (scuole Africa) lunedì e martedì 14-19 e giovedì e sabato 8-13, e Strettoia (piazza Perich) martedì 14-19 e venerdì 8-13. Infine le altre frazioni: a Valdicastello (scuola Peter Pan) il 6 aprile dalle 14 alle 19, Capezzano Monte (sede Misericordia) l’11 aprile dalle 14 alle 19, Capriglia (accanto alla chiesa) il 18 aprile dalle 14 alle 19 e Vallecchia (pieve Santo Stefano) il 27 aprile dalle 14 alle 19. Ulteriori informazioni sul sito internet di Ersu.

d.m.