Infermiere per Rsa . Assunzione immediata

MANUTENTORE IN HOTEL AL FORTE

Le persone ricercate dovranno garantire e verificare il funzionamento degli impianti anche elettrici della struttura alberghiera dando un supporto costante ai diversi reparti , occupandosi di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per candidature: 0584783636 - [email protected]

INFERMIERE PER RESIDENZA SANITARIA VIAREGGIO

La risorsa opererà all’interno di una struttura residenziale. Verrà inserito all’interno di un’equipe con lo scopo di presa in carico del paziente da un punto di vista multidisciplinare e multidimensionale. Laurea in infermieristica, Iscrizione Opi e Automunito. Full time, Assunzione diretta. Indennità per lavoro notturno e indennità professioni sanitarie. www.subito.it