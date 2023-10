Inclusione scolastica. I percorsi virtuosi

"Percorsi, strumenti ed esperienze per l’inclusione scolastica": è il titolo di una serie di convegni che si terranno a villa Paolina a partire da domani e si concluderanno il 28 febbraio. Si tratta di corsi di formazione, organizzati dal CTI (centro territoriale di inclusione) Versilia, che ha sede allo scientifico Barsanti e Matteucci. Agli incontri prenderanno parte sia gli insegnanti di sostegno che i curriculari.

Domani dalle 16,45 ci saranno i saluti istituzionali affidati a Ilaria Baroni, neo dirigente Ust e a fare gli onori di casa ci penserà Silvia Barbara Gori, dirigente del Barsanti e Matteucci; la parola poi passerà a Donatella Buonriposi, ex provveditrice che introdurrà un tema a lei molto caro: la normativa, gli strumenti e i percorsi per l’inclusione scolastica. L’11 ottobre sarà la volta della dottoressa Stefania Millepiedi che parlerà dei disturbi del neuro sviluppo in età evolutiva, differenze normative tra disabilità e BES. Il 16 ottobre sempre a villa Paolina alla stessa ora, ci sarà Raffaele Ciambrone, docente dell’Ateneo pisano che parlerà della scuola inclusiva. Il 27 ottobre toccherà a Burgio Nuni con una relazione dal titolo principi di neurosviluppo per l’armonia in classe e l’8 novembre Irene Baldi presenterà I principali quadri clinici di disabilità in età evolutiva e correlati emotivo-comportamentali. Ancora: il 15 e il 17 novembre terrà due incontri il professor Remo Fracassini sul progetto educativo. Il 28 febbraio le conclusioni. I convegni sono patrocinati dal Ministero dell’istruzione, dalla Provincia e dal Comune. Gli interessati possono contattare Simonetta Petrarchi al numero 335-6750850 oppure all’indirizzo email: lups020003@istruzione.it.

Eleonora Prayer