Finisce con lo scooter in un fosso, donna in gravi condizioni

Lido di Camaiore, 6 maggio 2024 – Una donna di 63 anni è finita con lo scooter in un fosso in via dell’Arginvecchio, vicino all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente. In base alle prime informazioni, potrebbe essersi trattato di un malore.

La donna è stata portata in gravi condizioni al pronto soccorso del Versilia dove è stata stabilizzata. Sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta. Avvertite anche le forze dell’ordine.