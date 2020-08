Forte dei Marmi, 21 agosto 2020 - Un uomo è in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sul viale Morin a Forte dei Marmi. L'uomo era in sella ad una bicicletta quando si è scontrato con un'auto ed ha avuto la peggio nella caduta sull'asfalto. Si è procurato un grave trauma cranico e quando sono giunti i soccorsi era incosciente.

Oltre all'auto medica e una ambulanza del 118 è intervenuto l'elicottero Pegaso che ha trasferito il ferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello. Sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e per i rilievi una pattuglia della polizia municipale.