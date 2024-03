Incantevole. Bretagna

In Francia c’è una regione ammantata di storie e leggende della mitologia celtica e in cui il passato che si evidenzia in borghi medievali e siti archeologici va a mescolarsi al fascino di scogliere selvagge e spiagge dalle acque turchesi. Sto parlando della Bretagna, all’estremo nord ovest della Francia, un angolo di terra sferzato dal vento proteso verso l’Oceano Atlantico. È una terra di castelli e di luoghi romantici, di fari che svettano per indicare alle navi la via tra mari in tempesta e villaggi di pescatori rimasti fermi nel tempo. Non appena si sconfina dalla Normandia si raggiunge la città fortificata di Saint Malo, dove il fenomeno delle maree si manifesta con particolare evidenza. Camminando per Intra-Muros, cioè il labirinto di vie intricate del centro storico, si respira il fascino dei vicoli stretti e acciottolati e si vive il fermento dei bistrot, mentre l’affaccio dagli imponenti bastioni della città corsara offrirà splendide vedute sull’infinito.

C’è poi Dinan, città con la quale è stato amore a prima vista: l’incantevole atmosfera medievale si assapora grazie alle case a graticcio, ai bastioni che la proteggono e ai negozi che vendono gioielli fatti a mano e diari rilegati su cui scrivere con pennini e inchiostro. Tra le vie in cui molti artisti hanno trovato posto per i propri atelier svetta la torre dell’orologio, l’edificio più imponente della città che suona i suoi rintocchi ogni 15 minuti. Per un luogo rimasto praticamente immutato dalla metà del XVII secolo dirigetevi a Locronan, che sorge in un territorio che in antichità è stato dedito al culto druidico. Qui le case di granito sembrano uscite da una sceneggiatura e la Chiesa di Saint-Ronan risalente al XV secolo ospita le vestigia del santo omonimo. Perdetevi nei vicoli e incantatevi di fronte al contrasto tra le ortensie in fiore e la pietra viva.

Dopo un tour dei borghi è il momento di un po’ di natura selvaggia. Si potrebbe scegliere tra il promontorio di Cap Frehel per incantarsi tra le distese di fiori gialli e viola che circondano il faro e le falesie a picco sul mare oppure la Côte de Granit Rose, caratterizzata da rocce modellate dalla forza del vento e dall’erosione del mare. Qui la parte più scenografica del Sentiero dei Doganieri conduce a Ploumanac’h, dove un faro di granito rosa invita a essere fotografato.