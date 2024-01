In scena all’Olivo. Cenerentola in versione rock

Domenica si alza il sipario del Teatro dell’Olivo dove alle 16.30 gli spettatori potranno vivere la magia di una delle favole più celebri, Cerentola, ma ma rivisitata in chiave rock! e proposta della Compagnia Teatro popolare d’arte (foto). Fiabe Jazz è un format/spettacolo di teatro e musica prodotto dal Teatro Popolare d’Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia: partendo da un palco semi vuoto due attori (Roberto Caccavo e Marco Natalucci) e un musicista (Francesco Giorgi) faranno rivivere attraverso situazioni comiche esilaranti e utilizzando solo qualche parrucca e pochissimi oggetti, la celebre fiaba, Cenerentola, che grazie alla presenza de I Fratelli Marelli (Pedro Judkowski e Lorenzo Lucci) diventa Cenerentola Rock! La bellissima Cenerentola, la sua matrigna e le sorellastre Franco e Berenice sono coinvolte in una avvincente storia a ritmo di rock’n’roll per conquistare il cuore del principe Pelvis. Il decisivo intervento della Fata Smemorina cambierà le sorti del gioco e nulla potranno le potenti voci e le chitarre distorte di Berenice di fronte all’amore che trionfa sempre. Il lieto finale è salvo e tra le note di un meraviglioso valzer “vissero tutti felici e contenti” ! Concept e drammaturgia Roberto Caccavo. Con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi, Marco Natalucci, Pedro Judkowski e Lorenzo Lucci. Musiche originali dal vivo di Francesco Giorgi.