In consiglio comunale si discute di bilancio, Imu e opere pubbliche

Quello di mercoledì sarà un consiglio comunale denso di argomenti. La seduta, convocata alle 18 a Villa Bertelli, prevede infatti la discussione delle aliquote Imu per il 2023, con la conferma di quelle dell’anno scorso, e a seguire il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 insieme al piano acquisti di servizi e forniture per il 2023-2024. Sarà poi la volta del Documento unico di programmazione (Dup) 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023-2025. All’ordine del giorno ci saranno infine altri temi tra cui la mozione “Against“ contro le violenze nei confronti dei cittadini iraniani e afghani, la verifica di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superficie, e altri temi di natura urbanistica.