Imprenditore di successo. Addio ad Argo Galli. Era il re del bagno Ariston

E’ morto Argo Galli, 87 anni, il ‘re del caffe’ e del bagno Ariston”. Un signore, alto e gentile, le cui attività proseguiranno grazie al figlio Andrea, ai nipoti e a Pieranna, sua dolce metà, sarta e assistente nella gestione del bagno vicino a Bussoladomani. Argo ha vissuto per la famiglia e le sue creature, prima di tutto lo stabilimento balneare Ariston, di nome e di fatto, elegante, curatissimo, frequentato da industriali e vip di ogni dove: la famiglia Bocelli vi ha visto crescere Andrea, che cantò ancora sconosciuto, poi attori e cantanti, i Veronesi, Sandro Luporini, Dalia Gaber. Di proprietà della famiglia Galli fino a poco tempo fa anche il bagno Argo, alle Ville Romane. Il ristorante sul mare è stato sempre affidato a vari chef di fama fra cui Mauro Santini, ex assessore e buongustaio.

Cultura e arte dunque ma, oltre all’affezionata clientela accolta col sorriso, il lavoro e l’amore per l’attività erano per Galli un istinto appassionato in cui, da imprenditore, investiva tutto: il padre aveva fondato quasi mezzo secolo fa l’omonima torrefazione seguita adesso da Andrea e dal figlio. Pieranna prosegue tuttora la cura dell’Ariston con la nipote: vent’anni fa la piscina disegnata dall’architetto Lera. Nonostante il fantasma delle aste, Argo investiva e credeva comunque nel ‘migliorare’, nella vita, nel mare e nella bellezza. Amava molto lo sport, il tennis e la compagnia degli amici. Galli verrà sepolto insieme a una manciata di sabbia del suo Ariston e dei suoi amati chicchi di caffè. Bandiere a mezz’asta disposte dall’associazione balneari. Oggi alle 15 i funerali alla chiesa di Sant’Ermete a Forte dei Marmi dove viveva con la moglie.