Impiegato progettista. Manutentore condizionatori

IMPIEGATO/A

Azienda “Navel Srl” (Realizzazione impianti elettrici di bordo) a Viareggio cerca per progettazione globale sistemi di monitoraggio per yachts (Grafica e PLC),progettazione impianti elettrici navali, redazione schemi elettrici, gestione commesse. Esperienze, buon inglese, ottima conoscenza Office e programmi CAD elettrici, Autocad Vector Works , programmi di grafica, programmazioni controllori per domotica (KNX, Dali). Orario 8-12/13:30-17:30 . Cv: [email protected]

MANUTENTORE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

Le persone ricercate si occuperanno di installazione e manutenzione impianti di condizionamento. Chiamare dalle 8-12:30 al 0584915848,[email protected]

STAMPA DIGITALE

La persona si occuperà di: preparazione dei file per la stampa, utilizzo di macchinari per la stampa/taglio, produzione di stampati pubblicitari e relativo assemblaggio, applicazione di adesivi, gestione magazzino per ditta a Pietrasanta. Per candidature: 058470681 - [email protected]