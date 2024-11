Il turismo dell’innovazione. Fondi da 375mila euro per progetti sostenibili

VIAREGGIO

È di 375 mila euro la somma, a fondo perduto, stanziata per finanziare 15 progetti innovativi nel campo della transizione verde e digitale, del turismo rigenerativo e della dieta mediterranea come modello di sostenibilità in campo agroalimentare, reso possibile dal bando del progetto europeo “SMARTIES for SMEs“, che vede come capofila la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Il progetto, che ha come principale obiettivo il rafforzamento della competitività delle PMI del turismo, intende incentivare la crescita delle PMI italiane del settore sviluppando la loro capacità di innovazione, resilienza, sostenibilità e qualità lungo la catena del valore del turismo nella logica della transizione verde e digitale. Entro il 21 febbraio 2025 sarà assegnato ai 15 migliori progetti un importo massimo di 25mila a fondo perduto, presentati da imprese singole, raggruppamenti di imprese o di imprese ed enti pubblici. I progetti ammessi dovranno essere realizzati tra il 1° marzo 2025 e il 31 maggio 2026, per cui i soggetti/organismi assegnatari del finanziamento sono tenuti a fornire prove della realizzazione, dell’efficacia e della qualità delle attività svolte e degli output prodotti e a dimostrare il raggiungimento dei risultati attesi in base a quanto pianificato nella loro proposta di progetto.

Il bando e tutta la documentazione necessaria alla presentazione della domanda sono scaricabili sul sito del progetto SMARTIES for SMEs, e le richieste di partecipazione dovranno essere inviate entro il 24 gennaio 2025.