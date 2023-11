Il trombettista Tofanelli torna in tv a “Io canto“

Il trombettista torrelaghese Andrea Tofanelli torna in televisione come prima tromba nella band del programma televisivo “Io Canto” in onda su Canale 5 a partire da domani. Si tratta di un gradito rientro in tv del musicista, che festeggia 28 anni di attività nell’ambito delle produzioni televisive, alternandosi tra Mediaset, Rai e La7 e prendendo parte a circa 100 show televisivi su tutte le reti esistenti. Tofanelli aveva iniziato la propria carriera in ambito televisivo proprio a Mediaset negli anni ’90 come trombettista nelle orchestre di alcuni show di Mike Bongiorno e Massimo Lopez. Parallelamente alla tv, la sua attività musicale lo ha portato a diventare sempre più solista e artista internazionale, esibendosi nei Festival e nei teatri più importanti di tutto il mondo.