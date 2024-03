Il Trissino dà spettacolo. Ma il Forte resta in vetta

FORTE DEI MARMI

5

TRISSINO

5

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Cacciaguerra, Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.HOCKEY TRISSINO: Sgaria (Zampoli), Malagoli, Cocco G., Piccoli Giulio, Garcia R., Mendez, Gavioli D., Piccoli Gioele, Pinto. All.: Sousa.

Arbitri: Galoppi di Follonica e Ferraro di Vicenza.

Marcatori: Cinquini 17’16”; Gil 15’38”; Mendez 17’46”; Cocco 24’22” del primo tempo. Torner 1’11”; Mendez 5’13”; Galbas 16’13”; Gavioli 18’24”; Cocco 20’33” del secondo tempo.

Note: Pubblico 800 circa con una decina di tifosi ospiti. Esposto striscione di ringraziamento per Attilio Bindi. Espulsi per 2’ Gavioli, Cinquini, Rossi, Pinto .

Forte dei Marmi– Finisce 5-5 (primo tempo 2-2) la sfida al vertice della sere A1 fra il Porsche Centre Forte dei Marmi, che resta capolista solitario, e il Trissino, secondo a un punto. Al termine di una settimana molto difficile a livello societario, i rossoblù sfoderano una prova di grande spessore agonistico, visto che gli eventi della proprietà hanno sicuramente pesato..

Palaforte gremito, coi posti quasi esauriti. I veneti si presentano al completo, mentre i versiliesi sono ancora privi di Ambrosio il cui utilizzo è in dubbio anche per la partita di Coppa Italia della prossima settimana. Inizia molto bene la squadra di Bertolucci che crea molte occasioni, colpisce due pali (Compagno al 4’ e Cinquini al 11’) e una traversa (Ipinazar, 7’) e raccoglie i frutti della propria superiorità al 13’ quando Cinquini in area devia in rete un assist di Gil. Al 15’ Viene espulso Gavioli, Zampoli para il tiro diretto di Galbas, ma in superiorità numerica Gil fa centro dal limite. Due minuti dopo Mendez in area accorcia e al 24’ Cocco ristabilisce la parità trasformando il tiro diretto assegnato per l’espulsione di Cinquini.

Al 1’ della ripresa Torner insacca fra palo e portiere, ma al 5’ Mendez in area rossoblu pareggia ancora. Al 6’ Sgaria salva di casco sul tiro di Compagno. Al 13’ Gil, indomito, riporta avanti i padroni di casa con un tiro dal limite. Passano 3’ e Gil serve a Galbas la pallina del 5-3 (deviata da Malagoli alle spalle di Sgaria). Il Trissino raggiunge il pareggio definitivo grazie alla rete di Gavioli in ripartenza (18’) e a quella contestata di Cocco in area dopo una parata di Gnata (20’). Da segnalare le espulsioni di Rossi e Pinto (16’) e la traversa di Gavioli (21’).

Serie A1 24ma giornata: Bassano-Lodi 1-6, Follonica-Breganze 7-2, Giovinazzo-Montebello 7-10, Grosseto-Sandrigo 4-1, Valdagno-Vercelli 10-0, Forte-Trissino 5-5. Sarzana-Monza mercoledì 20. Classifica: Forte 61; Trissino 60; Follonica 53; Sarzana 48; Grosseto 43; Lodi 42; Valdagno 35; Montebello 30; Sandrigo 28; Bassano 27; Monza 20; Breganze 16; Giovinazzo 12; Vercelli 0.

G.A.