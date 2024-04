Il tempio di Ellesiya sarà aperto per tutti

Un museo in continua... evoluzione. E non è un controsenso. Anzi, è il segno della vivacità e della capacità di adattarsi all’evoluzione della ricerca storica e dello sviluppo delle tecnologie. Così, ieri mattina, mentre Evelina Christillin elogiava Forte dei Marmi ("a cui sono legata per i tanti amici che la vivono e la frequentano a cominciare da Fabio Genovesi") ha anticipato quelli che saranno i prossimi interventi di rinnovamento del grande polo dedicato alla civiltà sviluppatasi lungo le rive del Nilo. Un museo destinato ("in un’ottica di restituzione al territorio che lo ospita") ad aprirsi ancor di più alla città. Ecco quindi che l’attuale ingresso diventerà una grande piazza aperta dove chiunque potrà accedere e ammirare (gratuitamente) alcuni elementi del Museo. A cominciare dal tempio di Ellesiya che sarà fruibile a tutti e che costituirà appunto un ponte tra la città e il polo museale. Un luogo di passaggio non solo storico ma anche fisico.