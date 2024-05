Il silenzio della proprietà

Il bagno Balena fu venduto all’asta nel 2022 e acquistato dalla società Sea Srl con sede legale a Milano che fa capo all’amministratore delegato Mauro Zagheni con un investimento di circa un milione di euro. Lo scorso anno la stagione balneare, affidata in gestione a terzi, fu portato a termine non senza difficoltà e disagi per i clienti. L’obiettivo era investire per riqualificare la struttura che comprende cinque piscine, una palestra vista mare, il centro benessere, bar, ristorante e due terrazze.

Abbiamo provato a chiedere conto ieri mattina all’amministratore delegato. Ci ha risposto dicendoci educatamente che era in riunione invitandoci a richiamare fra un pio d’ore. Lo abbiamo fatto per tutto il giorno senza più ottenere risposta.