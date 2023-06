Il ritorno di Manfredi Nella casa del Pd

Fabrizio Manfredi torna in via Regia. L’ex segretario di federazione dell’allora Pds (dal ’97 all’inizio del ’99), promotore della candidatura dell’ex sindaco Marco Marcucci, di cui è stato assessore all’urbanistica nei due mandati, su proposta del segretario versiliese Riccardo Brocchini è entrato nella direzione del Partito Democratico. Manfredi, dopo dieci anni di lontananza da via Regia e poi di militanza con Articolo Uno, partito nato per scissione dal Pd di Matteo Renzi nel 2017, ha accettato l’incarico con commozione.

Anche la segreteria territoriale guidata da Brocchini, alla luce dell’assemblea, viene implementata con cinque nuovi membri: Alessandro Cerrai, che si occuperà del terzo settore, Federico Lucania, con delega ai diritti. E poi ancora Marco Corsetti, che si occuperà di lavoro e rapporti con il sindacato; Clarissa Pardini, coordinamento giovani politici eletti nelle amministrazioni; Emanuele Anzilotti, Pnrr, conversione ecologica, ambiente, Agenda 2030.

Nell’occasione i membri della direzione e della segreteria si sono complimentati con Federica Maineri, presidente versiliese del partito, entrata nella segreteria regionale di Emiliano Fossi. La prima riunione delle direzione nazionale è stata riferita all’assemblea da Andrea Pertici, unico versiliese in direzione, scelto dalla segreteria nazionale stessa. E i complimenti sono arrivati anche per Irene Tarabella, che con oltre 400 preferenze ricevute alle amministrative di Pietrasanta è la nuova capogruppo del Pd in consiglio comunale.