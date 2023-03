Il ritorno dei vecchi amori del Pd La tessera agli ex di Bonaceto Ma il gruppo di Betti è alla finestra

di Martina Del Chicca Certi amori non finiscono... Quelli litigarelli del Pd viareggino fanno giri immensi e, complice anche la primavera della nuova stagione Schlein, a volte ritornano. O comunque ci pensano. Come iscritta ad Articolo Uno, formazione che partecipa alla nuova costituente democratica, torna in via Regia Tenna Liberatore, con una lunga militanza politica iniziata nel 1995 coi Ds e che dal partito era uscita nel 2020 dopo il ribaltone Bonaceto-Del Ghingaro. "Il commissariamento – dice Liberatore – e l’annullamento di una candidatura votata legittimamente dell’assemblea per dare l’appoggio ad un altro candidato fu un colpo di stato. Comunque – prosegue –, nonostante la delusione per questa triste storia, mi iscrivo di nuovo nel Pd con grande entusiasmo. Conosco e stimo il neo segretario regionale, Emiliano Fossi; e lui conosce molto bene Viareggio visto che sua nonna, una Bertuccelli, è viareggina. Gli stimoli ci sono, e con la neo segretaria Schlein anche le prospettive per un vero rinnovamento. E la politica – aggiunge – è un’abitudine che non si perde". Pur di ottenere la tessera che via Regia gli negava, l’ex sindaco Leonardo Betti, "l’unico sindaco della storia del Pd", fece vano ricorso in tribunale. Ma adesso che la campagna di...