Il ricordo del finanziere. Sacchelli

La memoria come veicolo di trasmissione di democrazia e libertà. Doppia cerimonia di commemorazione del finanziere scelto Claudio Sacchelli, nato a Seravezza il 31 dicembre 1913, catturato e deportato nel campo di concentramento di Mauthausen dove morì il 1 maggio del 1945. Una cerimonia, organizzata dalla Guardia di Finanza con il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini, che ha visto anche la riconsegna alla Guardia di Finanza della medaglia d’oro al merito civile, in possesso del Comune, che nel 2012 fu conferita alla memoria di Sacchelli dal Presidente della Repubblica. Al Marzocchino esibizione musicale in piazza degli studenti della media Pea; alle Scuderie Granducali la riconsegna della medaglia dalle mani del sindaco Alessandrini a quelle del comandante provinciale della Gdf Marco Querqui,