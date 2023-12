Il Palio dei Micci vola fino a Doha

C’era anche una rappresentanza del Gruppo sbandieratori e musici Palio dei Micci al World Arabian Horse - Championship, svoltosi dal 5 all’11 dicembre a Doha. 16 gli sbandieratori e 8 i tamburini i convocati dalla Fisb - Federazione Italiana Sbandieratori.

Tra loro anche i versiliesi Giacomo Tarchi (consigliere delegato allo sport del Comune) e Chiara Sforzi. "E’ stata un’esperienza fantastica ritrovare i ragazzi dei gruppi di tutta Italia già incontrati in varie competizioni – commenta Tarchi – e far conoscere le nostre tradizioni per il mondo è una soddisfazione. E’ stato un evento particolare e suggestivo. La speranza è che ci siano altri appuntamenti internazionali di questo tipo per poter ancora di più trasmettere le nostre tradizioni che riescono davvero a catturare la curiosità anche del pubblico straniero".