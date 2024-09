Il nuovo mercato coperto. Sarà laboratorio del fiore

VIAREGGIO

Nuova vita per il mercato dei fiori: è pronto il progetto di ristrutturazione che prevede un investimento di oltre 4milioni per un intervento che cambierà completamente l’aspetto della struttura che risale al 1956 e che ha visto l’ultimo intervento, il rifacimento del piazzale, nel 1994. "Il progetto va incontro alle nuove esigenze del settore – si legge nella relazione tecnica – e tiene conto dei suggerimenti ricevuti da chi giornalmente opera all’interno del mercato, cogliendone le attuali criticità. Sarà un laboratorio del fiore, in cui in varia forma, gli elementi della composizione architettonica assolvono a questo servizio". L’area oggetto d’intervento è suddivisa in due parti, con una zona verde che fa da filtro.

La parte principale costituisce il vero e proprio mercato che viene riorganizzato raggruppando sotto la nuova tettoia gli spazi a servizio degli operatori; l’ingresso, la zona di accoglienza ed i magazzini (l’area è recintata per consentire un’autonomia degli accessi e della fruizione nelle fasce orarie prestabilite). La restante parte si configura come uno spazio aperto, una sorta di piccola piazza che viene restituita alla città; su tale area si affacciano nuovi volumi dedicati alla promozione dei prodotti agricoli del territorio ed un polo didattico per formare addetti al settore florivivaistico. L’ingresso al mercato si mantiene sul lato ovest insieme ai magazzini, da qui è possibile entrare con i mezzi. L’area a verde sarà filtro tra la zona del mercato e la piccola piazza e potrà servire da banco di prova per futuri floricoltori, sarà possibile sperimentare coltivazioni particolari suddivise all’interno dello spazio verde e contemporaneamente rendere l’area visitabile, far entrare in questo laboratorio del fiore le scuole, gli appassionati o i cittadini in cerca di uno spazio rilassante, un giardino raccolto. La zona della promozione dei prodotti agricoli e del fiore è caratterizzata da un’architettura che ricorda le cassette del mercato, sovrapposte l’un l’altra quasi a configurare un disegno casuale. La piazzetta è delimitata a nord ed a sud dalle due ali di fabbricati che fiancheggiano l’ingresso dalla via Aurelia. Tali spazi si caratterizzano con ampi loggiati che possono ospitare piccoli mercati e a servizio degli operatori. Sul lato opposto aule didattiche per seminari e laboratori sul tema del floral design e piccolo spazi riservati all’esposizione.