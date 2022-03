Il museo ti rende protagonista

La nostra classeiIl 15 marzo è andata in visita al museo di Camaiore per parlare del Patrimonio Culturale Italiano. Anche dove viviamo ci sono tanti beni paesaggistici ed artistici, come ad esempio la “nostra” Badia. Cosa fare quindi non solo per aiutare i carabinieri nel loro lavoro, ma per noi stessi come cittadini?. Basterebbe apprezzare quello che ci circonda, non scrivere sui monumenti (per le dichiarazioni d’amore tanto abbiamo i telefoni) perché si commette un reato. La visita al museo archeologico è stata unita ad un’attività specifica che ci ha resi protagonisti concreti attraverso riflessioni e suggerimenti per vivere al meglio il museo. Con l’archeologa Marcella abbiamo capito che un museo non è solo un edificio che contiene cose preziose e, se ci mettiamo la passione, comprendiamo che quello che c’è all’interno,fa davvero venire i brividi. Nel museo custodiamo sculture, pitture e altre produzioni, frutto dell’arte umana e della nostra storia, ma è anche un luogo dove si può andare per trascorrere il tempo arricchendo la propria cultura, rilassandosi nel vedere cose belle ! Anche in momenti bui al museo può tornare il sorriso vedendo la storia e ricordando il passato.