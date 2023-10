Il mercato invernale resta in piazza. Nessun trasloco in via Matteotti

Il mercato del Forte quest’anno resterà in piazza Marconi anche in inverno. Lo spostamento in via Matteotti che da alcuni anni veniva effettuato per i banchi che si trovano all’interno dell’anello non si terrà per non intralciare i lavori di riqualificazione in atto nella zona pedonale. Dopo una concertazione tra la direzione dei lavori del centro storico e gli uffici lavori pubblici e commercio, a cui erano presenti i rispettivi delegati – il consigliere Enrico Ghiselli e l’assessore Massimo Lucchesi – sono state rappresentate le eventuali problematiche derivanti dalla collocazione dei banchi durante il periodo invernale lungo la via Matteotti. E – in parallelo – sono state anche analizzate le conseguenze di tornare a concentrare in piazza tutti gli operatori, in primis l’annoso problema degli allagamenti che in occasione delle piogge, rendono impraticabile la parte centrale della piazza Marconi (motivo che convinse anni fa l’amministrazione a spostare parte degli espositori nella via adiacente). Nonostante questa valutazione però l’incontro ha portato alla conclusione che non vi fossero le dovute condizioni di sicurezza per la compresenza del mercato settimanale in via Matteotti e il necessario passaggio dei mezzi pesanti fino al cantiere dei lavori di ripavimentazione e rifacimento sottoservizi di via IV Novembre.

"Gli interventi di riqualificazione infatti – specificano l’assessore Lucchesi e il consigliere delegato Ghiselli – si sposteranno lungo la via IV Novembre e gli stessi furgoni degli ambulanti parcheggiati abitualmente in quella strada, oltre che alcuni banchi collocati in viale Matteotti, dovrebbero essere spostati per consentire il regolare transito dei camion della ditta. Avevamo valutato la possibilità di dirottare gli ambulanti della parte centrale dell’anello del mercato su viale Morin ma la ricollocazione in tale strada avrebbe comportato la chiusura di importanti vie di accesso e uscita, provocando il caos nella viabilità. Sinceramente non c’erano molte alternative percorribili. Questo ed altri presupposti ci hanno pertanto indotto a decidere per quest’anno di non effettuare lo spostamento dei banchi che, pertanto, resteranno concentrati anche all’interno dell’anello della piazza".

Francesca Navari