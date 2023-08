Il medico urologo Luca Lunardini protagonista al talk del "Teatro"

Sarà l’urologo Luca Lunardini il protagonista del talk al Teatro Estate, in Pineta di Ponente, organizzato dalla onlus "Per un futuro possibile". L’incontro è in programma oggi alle 18.

Lunardini parlerà delle ultime novità terapeutiche nel mondo delle problematiche andrologiche dell’uomo e delle malattie delle vie urinarie, sia maschili che femminili. Il talk si svolgerà nella tensostruttura in viale Capponi, a due passi dal laghetto dei cigni. "Urologia uguale prostata e la vita sessuale dei maschietti – commenta Lunardini – ; una equazione certamente vera, come vero è che i progressi medici riguardanti le malattie prostatiche e i problemi di erezione siano stati, negli ultimi anni, sbalorditivi. Ma l’urologia e l’andrologia sono un mondo vastissimo: malattie renali, calcoli, cistiti, incontinenza, tumori genitali... Tutti problemi che possono rendere la vita di maschietti e femminucce assai pesante. Ma per i quali la scienza mette ogni giorno a disposizione dell’urologo e del paziente nuove e sempre più mirate armi".