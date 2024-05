Il Maestro e le bici. I biglietti del Pucciniano scontati del 30 percento

Solo il 9 maggio, come speciale promozione per il Giro d’Italia che partirà proprio da Torre del Lago lo stesso giorno, sarà possibile acquistare con lo sconto del 30% i biglietti per alcune serate del Festival Puccini 2024. Lo sconto interesserà tutti i settori, ad eccezione del V, per un acquisto massimo di 2 biglietti a persona.

Le date comprese nell’offerta saranno le seguenti: 12 e 19 luglio Le Willis – Edgar, 13 luglio Manon Lescaut, 8 agosto La Bohème, 18 Agosto Tosca , 10 Agosto Turandot, 31 Agosto e 7 settembre Madama Butterfly.