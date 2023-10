Il libro di Neri e gli scatti di Cagnoni a Milano

È stato presentato a Milano all’Atelier Balderi il libro “L’inchiesta di San Lorenzo” di Ettore Neri( SemLibri). L’autore è stato a Milano all’Atelier Archivio Iginio Balderi per presentare il libro con l’editor Maria Giulia Castagnone (foto). Evento organizzato in concomitanza con la mostra all’Atelier Balderi nell’ambito del programma di Milano Photofestival, di un illustre versiliese, il fotografo Romano Cagnoni, pietrasantino, scomparso nel 2018. Un reporter di fama internazionale che quando Neri era sindaco di Seravezza realizzò la mostra principale nel Palazzo Mediceo dell’edizione 2012 di Seravezza Fotografia, una delle principali rassegne fotografiche organizzate in quel periodo in Toscana ma non solo.