Il futuro della Darsena: "Promuoveremo le imprese attraverso l’innovazione"

Andrea Giannecchini, imprenditore di lungo corso nel settore nautico e figura di riferimento nelle nuove tecnologie e nella domotica applicata alla nautica, è stato nominato Presidente del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità della Regione Toscana. Giannecchini subentra a Vincenzo Poerio, che ha guidato il Distretto con grande competenza e visione strategica negli anni precedenti. "Sono onorato di assumere questo importante incarico, che rappresenta una grande responsabilità sia a livello regionale che internazionale, dato il respiro globale del settore nautico", ha dichiarato Giannecchini, che è anche Presidente di CNA Lucca. "Credo fermamente che il Distretto rappresenti un’opportunità unica per promuovere l’innovazione e il progresso delle imprese del comparto. Ci sono ampi margini di sviluppo, e il mio impegno sarà massimo per garantire una crescita costante e sostenibile, mettendo al centro il valore delle reti e delle collaborazioni".

I distretti tecnologici della Regione Toscana sono organizzazioni che promuovono l’innovazione e la competitività di specifici settori strategici attraverso la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e istituzioni pubbliche. Il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana si configura come una rete complessa e articolata, che oggi comprende 206 aziende, 11 centri di servizi, 20 organismi di ricerca e 39 infrastrutture avanzate dedicate alla ricerca industriale e al trasferimento tecnologico. Con un bilancio di progetti realizzati per un valore complessivo di 16 milioni di euro, il Distretto si è affermato negli anni come un attore cruciale per il rilancio e l’evoluzione del settore nautico a livello regionale e internazionale. Navigo, società leader nella gestione di progetti e servizi per il comparto nautico, continuerà a coordinare le attività del Distretto, consolidando il suo ruolo strategico. Katia Balducci, Presidente di Navigo, ha espresso soddisfazione: "Siamo contenti di quest’accordo fra associazioni, che dimostra la capacità di fare sinergia e squadra per il bene del settore. La forza del Distretto risiede nella collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, e siamo pronti a valorizzare le esigenze delle imprese, supportandole in un contesto in continua evoluzione".

A queste parole si aggiungono quelle di Pietro Angelini, direttore generale di Navigo: "L’innovazione è il cuore pulsante della nostra strategia. Continueremo a lavorare con determinazione su tematiche fondamentali come la portualità sostenibile, l’automazione e le nuove tecnologie di propulsione. Il nostro obiettivo è consolidare ulteriormente la presenza del Distretto sui mercati internazionali, costruendo una rete di collaborazioni sempre più ampia e solida".

Il Comitato di Indirizzo del Distretto avrà il compito di definire le linee guida e supervisionare le attività strategiche, assicurando che il Distretto continui a essere un punto di riferimento per l’intero settore. Questo organismo sarà composto da rappresentanti di primo piano della ricerca: Lorenzo Cappietti dell’Università di Firenze, Andrea Mola della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Iacopo Cavallini, delegato per la transizione digitale dell’Università di Pisa, e Christian Chiavetta di Enea. Assieme a loro, i rappresentanti del mondo delle imprese, con: Katia Balducci, Riccardo Lari, Matteo Italo Ratti e Nereo Paolo Marcucci per Confindustria; Andrea Giannecchini per CNA; Lorenzo Gasperini per Confapi; Jari De Filicaia per Legacoop Toscana e Francesca Marcucci per Confcommercio; Michela Fucile per Confartigianato, con la quale si ipotizza una staffetta nel mandato sulla presidenza con Giannecchini.

